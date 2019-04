Meteo Roma del 17-04-2019 ore 19:15

meteo l’appuntamento con il meteo le previsioni per la giornata di domani al nord instabile di iniziare dal pomeriggio con locali nevicate specie su Alpi e Appennini nel serata in nottata sono attese ancora precipitazioni sull’arco alpino con neve in carrozzina 1700 1800 m al centro tempo stabile genere soleggiato Al mattino o al pomeriggio la nuvolosità tenderà ad aumentare quello che le equazioni solo sulle zone interne del Lazio al sud sole prevalente al mattino delle ore pomeridiane l’instabilità aumenterà sugli appennini interne della Sicilia con possibili acquazzoni fenomeni in esaurimento alla sera con nubi sparse alternate qualche schiarita temperatura è stazionario leggero calo sia a livello di mini che in quelli massimi previsioni a cura del centro meteo Italia meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa