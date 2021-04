Meteo Roma del 17-04-2021 ore 06:10

meteo venerdì trovate l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord tempo stabile per buona parte della giornata al mattino precipitazioni sparse numerosità più compatta sul Triveneto al pomeriggio instabilità su tutti i settori con neve su Alpi Prealpi in serata residui fenomeni nelle zone montane sistema il tempo anche nella notte sul Piemonte neve tra i 600 Ei 1000 metri di quota al centro mattinata stabile con Cieli poco nuvolosi e qualche pioviggine sparsa sul Lazio al pomeriggio instabilità diffusa con fenomeni su Toscana Umbria Lazio Abruzzo in serata tempo più asciutto con qualche residua precipitazione neve a quote di montagna in Appennino al sud progressivo maltempo al mattino sotto sui settori peninsulari pioviggini diffuse sulla Sicilia peggiora al pomeriggio con pioggia su Sardegna meridionale Sicilia e Calabria variabilità asciutta altrove in serata si rinnovano condizioni di maltempo sui medesimi settori forti piogge in transito nelle ore notturne sulla Sardegna neve Molise a quote Montaletemperature minime aumento Nord sulla Sicilia stazionario in diminuzione altrove massime in lieve aumento al centro-sud in calo sui restanti settori e per il momento ci fermiamo qui le previsioni del tempo del centro meteo italiano meteo

