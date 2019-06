Meteo Roma del 17-06-2019 ore 06:10

meteo appuntamento con il meteo per ritrovati l’ascolto della redazione Gabriella in studio al nord Italia sarà una giornata del tempo instabile al mattino nubi sparse più asciutto È soleggiato sulle regioni orientali al pomeriggio tempo ancora instabile con fenomeni localmente intensi asciutto in Romagna con nubi sparse in serata precipitazioni in pianura padana tempo stabile in Liguria e in Romagna temperature minime in aumento e massime in diminuzione Mari poco mossi o quasi calmi al centro Italia al mattino generalmente stabile con cieli sereni locali addensamenti solo sulle Marche al pomeriggio ancora generale stabilità con sole prevalente Salvo sull’Appennino con locali temporali in serata condizioni di tempo asciutto con Ampi spazi di sereno alternati a qualche nube sparsa temperature minime e massime in diminuzione Marigeneralmente poco mossi o mossi al Sud Italia sulle Isole tempo generalmente stabile al mattino addensamenti anche compatti con qualche schiarita sulle Isole maggiori al pomeriggio locale instabilità tra Calabria e Sicilia con piogge cieli sereni o poco nuvolosi in serata tempo asciutto ma con nuvolosità irregolare deboli piogge in Calabria temperature minime e massime stabili o in calo Mari poco mossi o mossi e previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano per ulteriori dettagli www.centrometeoitaliano.it meteo

