Meteo Roma del 17-06-2022 ore 06:10

meteo ben ritrovate l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino isolate piogge in Romagna asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio instabilità momento sull’Appennino con locali equazioni nessuna variazione sui restanti settori in serata si rinnovano condizioni di tempo instabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi al centro Natino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio pioggia e temporali in Appennino asciutto altrove in data si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al sud Al mattino c’è lì del tutto sireni al pomeriggio instabilità aumento con piogge e temporali sulle zone appenniniche localmente intensi tra Campania e Basilicata in sconfinamento verso le pianure delle regioni tirreniche asciutto e soleggiato altrove in serata residui fenomeni nelle zone interne sereno o poco nuvoloso altrove temperature minime aumento al nord stabilial centro-sud e massime stazionarie o in generale aumento le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa