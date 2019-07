Meteo Roma del 17-07-2019 ore 06:10

meteo e previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord Italia tempo stabile sole prevalente nelle ore di urne Salvo qualche acquazzone pomeridiano sulle Alpi nubi in transito in serata in nottata su tutti i settori senza fenomeni di rilievo al Italia questa mattina locali precipitazioni soprattutto sull’abruzzo al pomeriggio soltanto isolati acquazzoni o temporali sugli appennini tempo asciutto in serata in nottata su tutte le zone di sereno o poco nuvolosi al Sud Italia maltempo acquazzoni e temporali specie durante la giornata in serata Il tempo andrà a migliorare con gli ultimi fenomeni su Calabria e Puglia poi la notte asciutto su tutti i settori con Ampi spazi di sereno temperature minime in leggero calo Massimo invece in aumento Special centro nord le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italianofiori dettagli www.centrometeoitaliano.it meteo

