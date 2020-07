Meteo Roma del 17-07-2020 ore 06:10

meteo Ben ritrovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord tempo in peggioramento sulle pianure tra veneti Romagna con locali temporali peggiora anche al nord-est con fenomeni temporaleschi in intensificazione tra pomeriggio e sera al centro ampie schiarite al mattino Marco locali temporali sull’alto Tirreno aumento dell’instabilità sui monti al pomeriggio in serata con acquazzoni sparsi a confine tra Lazio e Toscana oltre che sulle zone interne di Umbria Marche Abruzzo al sud qualche temporale sui monti nelle ore centrali del giorno possibile tra Molise Campania e Puglia Maggiore stabilità al trovare con il solo transito di nubi innocue temperature stazionarie o in generale lieve rialzo nei valori massimi le previsioni del tempo sono ancora del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa