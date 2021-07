Meteo Roma del 17-07-2021 ore 19:15

meteo venerdì trovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord Osama senza particolari fenomeni al mattino nuvolosità irregolare sulle regioni nord-orientali poco nuvoloso altrove al pomeriggio a te sei locali precipitazioni sulle Alpi Nord occidentali variabilità scelta sulle restanti in serata tempo del tutto asciutto con Cieli poco nuvolosi e qualche pioggia sui rilievi al centro forte instabilità attesa sui settori centrali al mattino pioggia e temporali attese sulle regioni adriatiche più asciutto con qualche nube tra Toscana e Lazio al pomeriggio o fenomeni in estensione a tutti i settori insistono i temporali tra Marche e Abruzzo in serata piogge in esaurimento sui versanti occidentali non si attendono variazioni di rilievo altrove al sud tempo in arrivo al mattino piogge sparse settori peninsulari sul nord della Sicilia qualche spazio di sereno tra Calabria Sicilia meridionale Sardegna al pomeriggio temporali sull’Appennino meridionale e piogge sparse surepeninsulari sulla Sardegna orientale in serata si rinnovano condizioni di maltempo sui medesimi settori sereno o poco nuvoloso sulla Sardegna temperature minime o instabile o diminuzione al centro-nord e inviami rialzo al massimo in calo al centro-sud in aumento al settentrione le previsioni del tempo sulla cura del centro meteo italiano

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa