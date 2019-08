Meteo Roma del 17-08-2019 ore 19:15

meteo Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord addensamenti sparsi a tratti anche compatti Specie nella seconda parte del giorno sui settori occidentali dove non si escludono locali equazioni sulle Alpi soprattutto a partire da Ampi spazi di sereno sulle altre zone al centro condizioni di generale stabilità con sole prevalente nelle ore di urne poi Ampi spazi di sereno in quelle serali sia sul versante tirrenico che su quella Adriatica possibile addensamenti solo sugli appennini ma in rapido diradamento al sud tempo stabile generalmente soleggiato fin dal mattino con solo qualche nube sparsa sugli appennini cieli prevalentemente sereni anche nottata sia sui settori peninsulari che su quelli in solari le temperature stazionarie in rialzo siano i valori minimi che in quelli massimi le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa