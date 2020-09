Meteo Roma del 17-09-2020 ore 06:10

meteo le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord giornata caratterizzata da te o prevalentemente stabile ma con quali disturbi sui rilievi delle Alpi centro-orientali sul Piemonte occidentale con possibili acquazzoni o brevi temporali al centro Bel tempo al mattino su tutti i settori qualche addensamento in più al pomeriggio con locali piogge e temporali sulle zone interne di Lazio Umbria e Toscana al sud numerosità tratti contatta su tutti i settori con locale maltempo su Calabria e Sicilia Salento e Basilicata meridionale ampie schiarite attesa invece sulla Sardegna miglior dalla sera notte temperature in calo al sud stazionarie al centro-nord le previsioni del tempo su una cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa