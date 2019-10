Meteo Roma del 17-10-2019 ore 19:15

meteo appuntamento con il meteo le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord Italia achalay nuvolosi fin dalle prime ore del mattino precipitazioni per lo più assenti eccetto in Liguria con delle pioviggini situazione invariata al pomeriggio in molte nubi ma precipitazioni scarse o assenti e concentrate perlopiù in Liguria in serata in Lombardia al centro Italia giornata all’insegna del bel tempo sia sul versante tirrenico che su quello Adriatico sole prevalente al mattino Salvo qualche addensamento tra Toscana ed Umbria al pomeriggio in serata ancora tempo asciutto con locali nubi solo in Toscana al Sud Italia ennesima giornata di bel tempo cieli sereni fin dal primo mattino su tutte le regioni meridionali peninsulare e insulare bel tempo anche al pomeriggio con nuvolosità scarsa o addirittura assente temperature in aumento nei valoristabili quelli massimi le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

