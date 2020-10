Meteo Roma del 17-10-2020 ore 19:15

meteo en ritrovate l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord residue piogge al mattino se Emilia Romagna e Veneto bel tempo altrove con ampie schiarite locali piogge al pomeriggio in Romagna variabilità asciutta su tutte le altre regioni tempo stabile comunque in serata neve in Appennino oltre 1400 metri di quota al centro Altra giornata di maltempo nubi irregolari ovunque con piogge acquazzoni diffuse su tutte le regioni migliori in serata sulle regioni tirreniche neve in Appennino oltre 1500 metri di quota al sud maltempo intenso su tutte le regioni con piogge diffuse temporali sparsi previsti fenomeni più intensi su Campania Calabria Puglia Basilicata e Sicilia Orientale temperature diminuzione su tutte le regioni le previsioni del tempo sono a cura del italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa