Meteo Roma del 17-12-2019 ore 19:15

meteo appuntamento con il meteo le previsioni per la giornata di domani al nord precipitazioni sparse in particolare tra Liguria Piemonte Valle d’Aosta ma anche Lombardia e Friuli con una pioggia e neve sulle Alpi fino a 1600 1900 metri al centro tempo instabile in particolare sul Toscana e Lazio dove non mancheranno locali piogge pioviggini fino al mattino al sud maltempo soprattutto sulla Sardegna dove non si escludono acquazzoni e temporali localmente a carattere di nubifragio intenti anche in Sicilia mentre non mancheranno piogge sparse su Calabria Basilicata temperature in lieve aumento nei valori minimi Massimo invece in calo specie al centro-sud previsioni a cura del centro meteo meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa