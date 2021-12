Meteo Roma del 17-12-2021 ore 19:15

meteo venerdì trovate l’ascolto le previsioni del tempo per la data di domani al nord prevalenza di cieli sereni al mattino su tutte le regioni ma con nebbia e foschia in pianura padana al pomeriggio ancora tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi locali foschie lungo il corso del Po in serata e nella notte Siri No non è di foschia in pianura padana sereni altrove al centro cieli sereni al mattino al pomeriggio nessuna variazione di rilievo con locali addensamenti tra Marche e Abruzzo in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o al più poco nuvolosi al sud Al mattino isolate piogge tra Molise campagna asciutta altrove con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio tempo asciutto su tutti i settori con cieli sereni o al più poco nuvolosi in serata non sono previste variazioni di rilievo con tempo asciutto e c’è lì per lo più sereni o poco nuvolosi temperature minime stabili un caro massime stabilimento sulle regioni peninsulari è stazionario in Carsulle Isole maggiori le previsioni del tempo su a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa