Meteo Roma del 18-02-2020 ore 06:10

meteo nuovo aggiornamento meteo oggi al no molte nubi al primo mattino su Friuli ed Emilia Romagna con deboli piogge più asciutto altrove con ampie schiarite al nord-ovest poche variazioni nel corso della giornata con precipitazioni via via sempre più assente nel centro tempo instabile su un via Marche Toscana con locali deboli piogge aumento della nuvolosità altrove ma senza fenomeni di rilievo sulle Isole bel tempo e sole prevalente per tutto l’arco della giornata con qualche nube in più su isole maggiori e coste tirreniche della Campania temperature minime e massime in leggero aumento previsioni a cura del centro meteo italiano www.centrometeoitaliano.it meteo

