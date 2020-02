Meteo Roma del 18-02-2020 ore 19:15

meteo aggiornamento meteo in studio Roberta Frascarelli domani al nord tempo in sensibile miglioramento sin Dalle prime ore del mattino con schiarite via via più ampie nel corso della giornata cieli sereni o poco nuvolosi nella notte residue nevicate sulle Alpi oltre 800 metri al centro rapido peggioramento su tutte le regioni con piogge sparse più intense sui settori adriatici migliora in serata ovunque con residui fenomeni su Abruzzo e Marche meridionali Quota neve in calo dai 1.500 metri a 1200-1300 metri nella notte al sud e sulle Isole molte nubi sin Dalle prime ore del mattino con maltempo al pomeriggio in serata sui settori peninsulari e nel nord la Sicilia neve sull’Appennino molisano fin verso i 1300 metri in serata temperatura in generale calo sia nei valori minimi che in quelli massimi previsioni a cura del centro meteo italiano google.itmeteo italiano.it meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa