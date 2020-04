Meteo Roma del 18-04-2020 ore 06:10

meteo nuovo aggiornamento meteo Un saluto dalla redazione da Roberta Frascarelli oggi al nord nuvolosità medio-alta in transito su tutte le regioni ma con tempo sostanzialmente asciutto copertura più contata sulla Liguria in serata in nottata al centro molte nubi sin dal primo mattino sulla zio Toscana deboli piogge partire dalle coste confine tra le due regioni in estensione a quasi tutti i settori entro la serata Notte Adesso adesso le isole tempo instabile sulla Sardegna con deboli piogge sparse altrove ma con nubi in aumento nella seconda parte della giornata a partire da Campania Molise e Puglia settentrionale temperature minime e massime in generale rialzo previsioni a cura del centro meteo italiano www.centrometeoitaliano.it meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa