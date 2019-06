Meteo Roma del 18-06-2019 ore 06:10

meteo appuntamento con il meteo le previsioni del tempo per oggi in tutta Italia Nord Ampi spazi di sereno questa mattina poi al pomeriggio aumento dell’instabilità specie sui rilievi con acquazzoni e temporali sparsi residui fenomeni in serata in nottata sulle Alpi o poco nuvolosi altrove tempo stabile generalmente soleggiato questa mattina al centro prima che al pomeriggio si possono sviluppare acquazzoni e temporali specie sui settori appenninici fenomeni in esaurimento serata con Ampi spazi di sereno su tutte le regioni al sud giornata instabile con acquazzoni e temporali specie sulle zone interne peninsulari e su quelle della Sicilia residui fenomeni in serata in rapido esaurimento poi ampie schiarite le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano per ulteriori dettagli www.centrometeoitaliano.itmeteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa