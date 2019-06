Meteo Roma del 18-06-2019 ore 19:15

meteo appuntamento con il meteo le previsioni del tempo per la giornata di domani il nord Italia instabilità prevalente con acquazzone temporali anche intensi che si svilupperanno a partire dalle Alpi raggiungendo localmente anche le zone limitrofe fenomeni in esaurimento della serata cieli sereni o poco nuvolosi sugli altri settori al centro Italia sole prevalente al mattino mentre al pomeriggio potranno svilupparsi locali acquazzoni e temporali anche intensi specie tra Lazio ed Abruzzo precipitazioni in esaurimento dalla sera con tempo asciutto e Ampi spazi di sereno sul versante tirrenico anche su quella Adriatico al Sud Italia tempo stabile nella prima parte della giornata poi al pomeriggio sulle zone interne peninsulari locali acquazzoni temporali asciutto dalla serata con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano per ulteriori diwww.centrometeoitaliano.it meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa