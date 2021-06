Meteo Roma del 18-06-2021 ore 19:15

meteo venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al mattino te lo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi qualche Maggiore addensamento nordovest al pomeriggio instabilità momento con piogge e temporali sui rilievi Alpini e appenninici qualche pioggia anche sul resto del Piemonte in serata condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi nuvolosità irregolare al nord ovest al centro mattino tempo stabile con velature estese su tutte le regioni al pomeriggio instabilità momento con pioggia sui rilievi appenninici su Umbria zone interne della Toscana migliore in serata con prevalenza di cieli sereni qualche velatura sulle coste tirreniche al sud Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con velature estese concedi sulle Isole maggiori al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo asciutto con qualche pioggia sui rilievi della Sardegna serata nessuna variazione con cieli sereni su tutte le regioni temperature minime in diminuzione al nord e sulle isolesulle altre regioni massime stabili o in aumento le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa