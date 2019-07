Meteo Roma del 18-07-2019 ore 19:15

meteo appuntamento con il meteo le previsioni del tempo per la giornata di domani alle nord Italia instabilità nel pomeriggio con cieli sereni o poco nuvolosi prima della formazione di acquazzoni e temporali su Alpi e Appennini residui fenomeni in serata sulla Alpine e prealpine asciutto nella notte su tutti i settori alle Centro Italia tempo stabile al mattino mentre al pomeriggio non si escludono locali acquazzoni e temporali specie sui rilievi cieli sereni o poco nuvolosi sulle coste con fenomeni poi in esaurimento in serata al Sud Italia sole prevalente sia sui settori peninsulare che su quelli insulari nella seconda parte della giornata si svilupperanno locali acquazzoni o temporali dell’Appennino Ampi spazi di sereno in serata in nottata con precipitazioni in esaurimento temperature stazionarie o in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi le previsioni del tempo sono a curacentro meteo italiano per ulteriori dettagli www.centrometeoitaliano.it meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa