Meteo Roma del 18-07-2020 ore 06:10

meteo venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord nuvolosità in transito nelle prime ore del mattino Special nord-ovest con locali fenomeni sui settori interni costieri della Liguria occidentale peggiore al pomeriggio sulle regioni nord-orientali con temporali sparsi più asciutto altrove al tempo inizialmente stabile asciutto su tutte le regioni Salvo possibilità di deboli piogge sulle coste adriatiche temporali al pomeriggio in serata su interne dell’Abruzzo in basso Lazio al sud le condizioni di generale ma soprattutto nelle ore centrali della giornata con fenomeni anche intensi appesi sulle Isole maggiori e zone interne del Sud peninsulare acquazzone attesi anche in serata sullo Stretto di Messina e coste del Molise temperature in generale calo da nord a sud massime in aumento sulle regioni settentrionali le previsioni del tempo su una cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa