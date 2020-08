Meteo Roma del 18-08-2020 ore 19:15

meteo Ben ritrovati in ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nubi irregolari fin dal mattino su tutte le regioni settentrionali ma con tempo stabile Cetto delle locali residue piogge in Romagna tempo stavi anche al pomeriggio in serata con precipitazioni Assente al centro situazione analoga con nubi irregolari in transito Special pomeriggio in serata ma con precipitazioni scarse o Sem pre legate per lo più tra Umbria e Marche al sud ennesima giornata di bel tempo su tutte le regioni meridionali anche con innocue nubi alte e stratificate in transito temperature in calo i valori minimi in aumento quelli massimi le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

