Meteo Roma del 18-08-2021 ore 06:10

meteo venerdì trovati l’ascolto lei previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord giornata con tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi Salvo isolate piogge acquazzoni sui settori Alpini Appennino settentrionale in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al centro stabile al mattino con Cherry sereni o poco nuvolosi maggiori addensamenti sull’abruzzo con isolate piogge sulla costa instabilità momento al pomeriggio con acquazzoni e temporali sparsi sulle zone interne confinamento sul Lazio verso le coste più asciutto altrove residue piogge in serata ma in esaurimento al sud Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi Salvo isolate piogge sulla costa Molisana stabilità aumenta il pomeriggio con pioggia e temporali sui settori interni peninsulari e sui settori ionici della Puglia asciutto altrove piogge in esaurimento in serata con cieli sereni o poco nuvolosi temperature minime e massime stazionariesu tutta la penisola le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa