Meteo Roma del 18-09-2020 ore 19:15

meteo venerdì trovate l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al Nord a partire dai settori occidentali in estensione quasi tutte le regioni entro fine giornata piogge attese sul Piemonte Valle d’Aosta e Liguria di Ponente ampie schiarite all’estremo nord-est al centro è caratterizzato dal progressivo aumento di nubi medio-alte a partire da lazio-toscana possibilità di locali piogge nottata sull’alto Tirreno al sud tempo stabile asciutto su tutti i settori Salvo locali piogge brevi temporali o il pomeriggio sulla Calabria ionica Basilicata meridionale Non mi lamento dalla serata temperature in rialzo al sud stazionarie al centro-nord le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo.it meteo

