Meteo Roma del 18-09-2021 ore 06:10

meteo Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord nuvolosità in aumento nel corso della giornata al mattino cieli sereni o poco nuvolosi al settentrione con isolate piogge sulla Liguria al pomeriggio nuvolosità irregolare in estensione dei settori occidentali e precipitazioni sparse le Alpi piemontesi in serata cieli irregolarmente nuvolosi con assenza di piogge al centro condizioni meteo stabili al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con il tempo asciutto in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi specie sui settori tirrenici al sud Al mattino cielo in prevalenza soleggiato i settori peninsulari Sicilia poco nuvoloso sulla Sardegna pomeriggio isolate piogge tra Cilento e Calabria altrove non sono previsti cambiamenti di rilievo in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile concedi per lo più sereni temperature minime in generale diminuzione massime stabili o in lieveprevisioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

