Meteo Roma del 18-10-2021 ore 19:15

meteo Henry trovate l’ascolto lei previsioni del tempo per la giornata di domani al nord tempo stabile al mattino con Cervellati su tutti i settori al pomeriggio nuvolosità in aumento specie sui settori Alpini e prealpini in serata si rinnovano condizioni di instabilità diffusa con ancora molto i nuovi in transito Maggiori schiarite appese nella notte al centro latino tempo pienamente stabile sulle regioni centrali con Cieli poco nuvolosi sublimar che al pomeriggio Ampi spazi di concetti del tutto soleggiati in serata a te son transito di nuvolosità medio-alta Ma sempre in un contesto asciutto al sud Al mattino Ampi spazi di sereno su tutti i settori eccetto isolati piovaschi sulla Sicilia pomeriggio ancora instabilità sui medesimi settori altrove cieli sereni o poco nuvolosi in serata condizioni meteo è ancora stabile così le piogge attese sulla Sicilia temperature minime stabili in rialzo al settentrione sulle Isole maggiorialtrove massime in lieve diminuzione al nord sulla Sardegna stazionario ne metto sul resto della penisola le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa