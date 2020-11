Meteo Roma del 18-11-2020 ore 06:10

meteo Ben ritrovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord te nel complesso stabile al mattino come giuris chiarite tra Trentino Veneto e Friuli nel pomeriggio cieli poco nuvolosi su tutti i settori in serata non sono attese variazioni con foschia informazione sulle pianure nella notte al Centro Alma schiarite su Toscana e Lazio deboli piogge variabilità sui settori adriatici al pomeriggio ancora sereno sui settori tirrenici più coperto fra Umbria Marche Abruzzo in serata precipitazioni ancora possibili in Abruzzo tempo più asciutto al sud instabilità diffusa sui settori meridionali con piogge anche di moderata intensità fra Calabria e Sicilia e cieli sereni in Sardegna al pomeriggio ancora precipitazioni intense su tutti i settori peninsulari in data non si verificheranno variazioni con tempo perturbato sui medesimi settori temperature minime in calo al centro-nord momento al sud massime in generale diminuzione le previsioni del tempo sono a cura del c’èmeteo italiano meteo

