Meteo Roma del 18-11-2021 ore 06:10

meteo venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord nuvolosità irregolare al mattino con isolati fenomeni sulle Alpi occidentali e pianura padana al pomeriggio ancora molta nuvolosità in transito ma al contempo per lo più asciutto in serata in nottata ampie schiarite in arrivo ma con formazione di nebbia in pianura padana al centro al mattino cieli nuvolosi o regolarmente i numerosi con piogge sul basso Lazio ampie schiarite su Toscana e alto Lazio al pomeriggio pioggia isolate tra Lazio e Abruzzo mare abilità altrove in serata tempo asciutto ovunque con Cieli nuvolosi maggiori aperture sui settori tirrenici al sud piogge sparse al mattino su tutte le regioni con temporali in Sicilia al pomeriggio ancora piogge sulle regioni adriatiche le isole maggiori con acquazzoni temporali in Sicilia tra la serata la nottata pioggia e temporali su Sicilia e regioni Ioniche più asciutto altrove con molta nuvolosità in transito temperature minime Nomentanatra Calabria e Sicilia in calo altrove massime in rialzo al centro-nord e Sardegna stabili o in calo altrove le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa