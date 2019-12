Meteo Roma del 18-12-2019 ore 06:10

meteo Buongiorno dalla redazione siamo di nuovo appuntamento con il meteo le previsioni per la giornata di oggi al nord precipitazioni sparse in particolare tra Liguria Piemonte Valle d’Aosta ma anche Lombardia e Friuli con una pioggia e neve sulle Alpi fino a 1600 1900 metri al centro tempo stabile in particolare su Toscana e Lazio dove non mancheranno locali piogge pioviggini fino al mattino al sud maltempo soprattutto sulla Sardegna dove non si esclude un acquazzone temporali localmente a carattere di fragio fenomeni intensi anche in Sicilia mentre non mancheranno piogge sparse su Calabria Basilicata temperature in lieve aumento nei valori minimi Massimo invece in calo specie al centro-sud previsioni a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa