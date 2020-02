Meteo Roma del 19-02-2020 ore 19:15

meteo ritrovati dalla redazione per un nuovo aggiornamento meteo in studio a Roberta Frascarelli domani a nord è bel tempo e sole prevalente su tutti i settori Salvo locali foschie o banchi di nebbia tra Emilia e Lombardia nelle prime ore del mattino transito di innocua nuvolosità medio-alta sulle P nord-orientali al centro giornata caratterizzata da cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi al mattino che nelle ore pomeridiane e serali al sud e sulle isole in mattinata con residue piogge su Puglia centro-meridionale nord della Sicilia Avvia schiarite bel tempo su tutti i settori entro le ore serali e notturne temperature in calo sia nei valori minimi che in quelli massimi previsioni a cura del centro meteo italiano www.centrometeoitaliano.it meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa