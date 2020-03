Meteo Roma del 19-03-2020 ore 06:10

meteo aggiornamento meteo Un saluto dalla redazione da Roberta Frascarelli oggi al nord bel tempo il sole prevalente su tutti i settori Salvo locali addensamenti in transito lungo l’Arco Alpino per la sera e la notte possibilità di nebbie o foschie dense sulle pianure di basso Veneto Romagna centro cieli in prevalenza sereni ovunque con nuvolosità in aumento sull’Appennino nelle pomeridiane ma senza fenomeni al sud e sulle Isole innocua nuvolosità in transito sulle Isole maggiori nubi cumuliformi pomeriggio sull’Appennino bel tempo e sole prevalente altrove temperature stazionarie o in lieve aumento previsioni a cura del centro meteo italiano www.centrometeoitaliano.it meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa