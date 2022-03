Meteo Roma del 19-03-2022 ore 19:15

meteo venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord al mattino cieli irregolarmente nuvolosi su tutte le regioni ma con tempo per lo più asciutto a pomeriggio precipitazioni in arrivo sulle Alpi con Neri oltre 1300 1600 metri invariato altrove in serata però meno isolati sulle Alpi centro-occidentali asciutto sul resto del Nord congeli perlopiù nuvolosi al centro Celio poco irregolarmente nuvolosi al mattino ma senza fenomeni associati al pomeriggio sola ti sull’Appennino abruzzese con neve oltre 1400 metri variabilità assoluta altrove in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con Cieli irregolarmente nuvolosi al sud Al mattino tempo instabile con nuvolosità in transito precipitazioni sparse al pomeriggio non sono attesi variazioni di rilievo in serata ulteriore peggioramento in Sardegna con possibili temporali temperature minime in lieve calo al centro-nord Noventa al sud e sulle Isole massima in generale diminuzionele previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

