Meteo Roma del 19-04-2019 ore 06:10

meteo puntamento con il meteo le previsioni per la giornata di oggi al nord nel tempo fin dal primo mattino con sole prevalente certo qualche nube entrante dalla dalle piogge e nevicate sull’arco Alpino fino al 1800 2000 metri di quota tempo asciutto in serata e nottata al centro Giornata soleggiata innocue nuovi entrati dal mattino sulle coste tirreniche mentre al pomeriggio non è del tutto esclusa la possibilità di brevi isolati piovaschi sull’Appennino abruzzese al sud sulle regioni meridionali la giornata trascorre all’insegna del bel tempo e del clima prima da segnalare soltanto qualche nube Entrate dal mattino sulla Sicilia sulla Sardegna brevi isolati piovaschi sull’Appennino al pomeriggio temperature stazionarie puoi leggere aumento livello di Massimo previsioni a cura del centro meteo italiano meteo

