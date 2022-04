Meteo Roma del 19-04-2022 ore 06:10

meteo venerdì trovati l’ascolto da Francesco le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi addensamenti più consistenti tra pomeriggio e sera con precipitazioni sparse su Alpi o dagli Liguria variabilità asciutto altrove al centro giornata all’insegna del tempo stabile con nubi sparse alternate a schiarite da segnalare solo al pomeriggio locali fenomeni possibili sui settori della centrale nubi sparse e schiarite ovunque in serata al sud tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque nuvolosità momento nelle zone interne peninsulari al pomeriggio con locali piogge tra Molise e Puglia piaciuta nessuna variazione nelle ore serali temperature minime in lieve calo massime rialzo su tutta la penisola le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa