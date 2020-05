Meteo Roma del 19-05-2020 ore 06:10

meteo aggiornamento meteo Un saluto dalla redazione da Roberta Frascarelli oggi al nord tempo diffusamente instabile al pomeriggio con temporali localmente intensi su Trentino alta Lombardia Romagna attenuazione dei fenomeni in serata ma con piogge al nord-est o centro seconda parte di giornata caratterizzata da condizioni di generale maltempo con temporali più intensi sui rilievi in estensione ai settori costieri nel tardo pomeriggio o in serata al sud e sulle Isole instabile su Molise e Sardegna con pioggia e temporali sparsi tempo più asciutto altrove Salvo locali a Pozzoni sulle zone interne di Calabria Campania e Basilicata temperature stazionarie o in lieve calo nei valori massimi previsioni a cura del centro meteo.it www.centrometeoitaliano.it meteo

