Meteo Roma del 19-05-2020 ore 19:15

meteo nuovo aggiornamento meteo Un saluto dalla redazione da Roberta Frascarelli domani al nord stabile Special mattino sull’emilia-romagna con pioggia diffuse migliore altro record schiarita dove sta residue precipitazioni al pomeriggio migliore in serata Salvo locali piogge tra Veneto e Friuli al centro perturbata con Cieli irregolarmente nuvolosi o nuvolosi e piogge diffuse possibili temporali al pomeriggio sui settori interni di Lazio Umbria Marche Abruzzo miglioramento in nottata al sud e sulle Isole giornata all’insegna del maltempo con piogge e temporali su tutte le regioni fenomeni in più intensi sulla Campania in Sardegna Molise Puglia e Basilicata temperature in sensibile calo al Centro Sud Italia previsioni a cura del centro meteo italiano www.centrometeoitaliano.it meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa