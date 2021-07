Meteo Roma del 19-07-2021 ore 06:10

meteo Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi instabilità al pomeriggio sui rilievi Alpini con rovesci e temporali stabile sugli altri settori con cieli sereni o poco nuvolosi in serata residue piogge tutto sugli altri settori al centro al mattino nubi sparse con piogge sulle regioni adriatiche terreno poco nuvoloso sulle altre regioni con tempo asciutto nelle ore pomeridiane piogge e temporali sui settori interni sul Lazio asciutto sugli altri settori in serata residue piogge sul basso Lazio sereno o poco nuvoloso altrove al sud Al mattino nubi sparse con locali piogge su Molise Puglia e Calabria Se sulla Sardegna instabilità momento nel pomeriggio con pioggia e temporali sparsi sulle regioni peninsulari in Sicilia più stabile sulla Sardegna in serata residue piogge su Campania Basilicata e Calabria asciutto altrovetemperature minime e massime stazionarie previsioni del tempo a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa