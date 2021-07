Meteo Roma del 19-07-2021 ore 19:15

meteo bene ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord tempo instabile sui rilievi al mattino prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi attesi rovesci pomeridiani su Alpi e Appennini settentrionali ma senza fenomeni di rilievo associati nessuna variazione altrove condizioni meteo e Tesi miglioramento in serata con cieli sereni o poco nuvolosi al centro giornata per lo più stabile al mattino Ampi spazi di sereno su tutti i settori al pomeriggio a te di locali rovesci tra Lazio e Abruzzo cieli sfregiati su pianure cotte in serata senza prevalente di numerosità su tutte le zone nessuna variazione a testa nelle ore notturne Al Sud residua instabilità al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori attesi temporali al pomeriggio tra Campania Basilicata Calabria e rilievi delle isole maggiori stabile specie sulla Puglia in serata ha preso un generale miglioramento possibili residue precipitazioni sulla Sila temperature minimeveramente stazionarie massime in lieve aumento il centro-sud stabili o in diminuzione al nord le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa