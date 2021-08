Meteo Roma del 19-08-2021 ore 06:10

meteo venerdì trovate l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord tempo per lo più stabile con nubi sparse alternate a schiarite per gran parte della giornata da segnalare solo locali acquazzoni o temporali pomeridiani specie sulle Alpi variabilità al sud al centro condizioni di tempo asciutto al mattino su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi instabilità non entro il pomeriggio con temporali specie su Lazio e Abruzzo stabile altrove Ampi spazi di sereno dalla serata al sud tempo asciutto al mattino concedi Seregno o poco nuvolosi stabilità non entro il pomeriggio sui settori interni peninsulari con possibilità di acquazzoni temporali sparsi ampie schiarite sulle Isole maggiori fenomeni in esaurimento in serata temperature minime e massime stazionarie o in generale diminuzione al centro-sud in rialzo al nord le previsioninel tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa