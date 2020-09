Meteo Roma del 19-09-2020 ore 19:15

meteo appuntamento con il meteo le previsioni del tempo per la giornata di domani pioggia al nord Italia fenomeni presenti sulle Alpi e sull’Appennino e in nottata anche sulla pianura padana più stabile sulle regioni nord-orientali al centro Italia giornata caratterizzata da aumento di nubi e con Esse anche delle piogge specie in Toscana fenomeni tuttavia di debole moderata intensità ancora asciutto lungo le coste adriatiche al Sud Italia e sulle Isole mattinata con lo stabile asciutto su tutti i settori e ampie schiarite aumento della nuvolosità nella seconda parte della giornata con deboli piogge dalla serata su Campania Sicilia e Sardegna temperature in lieve calo le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

