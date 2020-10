Meteo Roma del 19-10-2020 ore 19:15

meteo Ben ritrovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord tempo nel complesso stabile sulle regioni settentrionali con foschie diffuse sulla pianura padana altrove poco nuvoloso al pomeriggio nuvolosità irregolare persistente su tutti i settori possibili pioviggini sulla Liguria in serata in nottata non sono previste variazioni delle condizioni meteo al centro al mattino Ampi spazi di sereno sulle regioni foschie nelle zone più interne maggiori addensamenti al pomeriggio sulle alture appenniniche ma senza fenomeni di rilievo in serata in nottata il tempo andrà incontro a un graduale miglioramento al sud cieli sereni o poco nuvolosi al mattino su tutte le regioni instabilità pomeridiana sulle zone montane con possibili piovaschi tra le zone interne della Sicilia migliora gradualmente nel corso della serata temperature minime in lieve calo massime stazionarie ornamento su tutta la penisola le previsioni del tempo sono a cura del centroitaliano meteo

