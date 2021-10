Meteo Roma del 19-10-2021 ore 19:15

meteo Enel ritrovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord tempo stabile al mattino Conce rivelati su tutti i settori nuvoloso con piogge in Liguria al pomeriggio nuvolosità in aumento al nord-ovest con delle piogge associate sereno o poco nuvoloso altrove in serata in verità non mento con piogge sparse su tutte le regioni più asciutto sulla pianura padana al centro al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni sulle regioni al pomeriggio nessuna variazione concedi soleggiati su tutte le velature in transito e anche qualche pioggia in Toscana in estensione nella notte anche a Umbria e Lazio al sud Al mattino Ampi spazi di sereno su tutti i settori qualche velatura in Sardegna al pomeriggio ancora tempo stabile concedi soleggiati isolate piogge sui rilievi della Sicilia in serata isolati fenomeni sulla Sardegna sud-orientale sereno o poco nuvoloso sui restanti settori temperature minime stabilisettentrione nome intanto massime in lieve diminuzione al nord ovest e regioni tirreniche stazionario momento sul resto della penisola le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa