Meteo Roma del 19-11-2021 ore 06:10

meteo e Ben ritrovati in ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino nubi basse nebbia in pianura padana cieli sereni o poco nuvolosi sui restanti settori al pomeriggio non sono previste grosse variazioni di rilievo con nubi basse sugli stessi settori più sereno altrove in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con Nebbia in Val Padana e sereno sugli altri settori al centro al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni qualche nube in Abruzzo pomeriggio ancora permanenza di cieli sereni o poco nuvolosi sui settori adriatici in serata tempo stabile asciutto con cieli sereni ovunque assoluta mattino piogge sparse su Basilicata Calabria Sicilia nord-orientale variabilità assoluta e sereno su Sardegna e Sicilia meridionale a pomeriggio a residue piogge in Calabria variabilità asciutto altrove e sereno sulle isole in serata tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi temperature minun regalo da nord a sud le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

