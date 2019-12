Meteo Roma del 19-12-2019 ore 06:10

meteo appuntamento con il meteo Come sarà il tempo sulla nostra penisola oggi al nord tempo instabile con precipitazioni sparse sia nelle ore diurne che in quelle serali su tutti i settori fenomeni anche intensi sono attesi specie sulle cose poi sulle Alpi oltre i 1600-1800 m centro piogge o pioviggini soprattutto migliore diurne con i fenomeni che andranno man mano inserendosi dalla sera direttamente Infatti anche contatti della notte su tutti i settori ma con tempo generalmente asciutto condizioni di maltempo con acquazzoni temporali Che potranno assumere localmente anche a carattere di nubifragio specie sui settori peninsulari tempo in miglioramento daranno l’aumento temperature stazionarie o in lieve diminuzione che nei valori minimi che in quelli massimi previsioni a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa