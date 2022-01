Meteo Roma del 20-01-2022 ore 06:10

meteo venerdì trovate l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino nuvolosità compatta tra Romagna e Triveneto con pioviggini sparse deboli nevicate sull’Appennino settentrionale oltre 1000 metri variabilità al pomeriggio migliora con apertura a partire dai settori occidentali alpini in serata tempo asciutto concedi per lo più sereni maggiori addensamenti lungo la Pianura Padana al centro al mattino piogge sparse su tutti i settori con neve in montagna Appennino variabilità asciutta sui settori adriatici pomeriggio a te se precipitazione in transito su Marche e Abruzzo con ancora qualche nevicata in montagna in serata nuvolosità irregolare su tutti i settori con qualche pioggia tra Marche basso Lazio peggiorano la mente nottata con precipitazioni sulle adriatiche neve fin sui 700-1000 metri al Sud e al mattino qualche pioggia sulle coste di campagna e Calabria asciutto altrove con Cherry sereni o poco nuvolosi al pomeriggio non sono previstedi rilievo con precipitazioni anche sul Salento in serata ancora piogge sui settori tirrenici variabilità asciutta altro e neve fino a 1000 metri nella notte in Molise temperature minime stabili in aumento massime stazionarie o in lieve centro-nord in birreria Soul sub le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa