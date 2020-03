Meteo Roma del 20-03-2020 ore 06:10

meteo hai trovati per il nuovo aggiornamento meteo in studio Roberta Frascarelli oggi alle Nord tendenza un peggioramento delle condizioni meteo nubi irregolari al mattino ad ovest ma con tempo stabile sole ad est e pioggia o temporale del pomeriggio sui rilievi centro-occidentali variabilità assoluta altrove possibili fenomeni in serata sulle pianure della Lombardia ed emilia-romagna al centro ennesima giornata all’insegna del bel tempo cieli sereni o poco nuvolosi fin dal mattino da segnalare soltanto delle possibili brevi precipitazioni sui settori appenninici di confine con l’Emilia Romagna azzurre sulle Isole nuvolosità irregolare in transito sulla Sardegna con bravi isolate precipitazioni bel tempo e sole prevalente altrove per tutto l’arco della giornata temperature in calo al nord Italia stazionarie altrove previsioni a cura del centro meteo italianometeo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa