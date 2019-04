Meteo Roma del 20-04-2019 ore 06:10

meteo appuntamento con il meteo le previsioni per la giornata di oggi sabato 20 aprile e al nord è bel tempo fino a prima mattina con sole prevalente certo Qualche nuova entrati dei locali piogge e nevicate sull’arco Alpino fino a 1800-2000 metri di quota al centro tempo stabile È soleggiato in transito al primo mattino sulle coste tirreniche al sud sulle regioni meridionali e insulari la giornata trascorre all’insegna del bel tempo e del clima primaverile temperature stazionarie leggero aumento IVA di previsione quella del centro meteo italiano meteo

