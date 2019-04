Meteo Roma del 20-04-2019 ore 19:15

meteo l’appuntamento con il meteo le previsioni per la giornata di domani domenica di Pasqua al nord tutto sulle regioni settentrionali al mattino e al pomeriggio ma con molte nuvole in transito a tratti anche compatte locali deboli pioviggini possibili sulle Alpi occidentali al centro una pasqua all’insegna del tempo stabile ma con nuvolosità irregolare mi sta polvere in transito su tutte le regioni asciutto anche in serata e nottata ma sempre con molte nubi sparse al tuo dono golosità irregolare polvere al mattino sulle regioni meridionali ma senza fenomeni associati nel pomeriggio addensamenti a tratti più contatti con deboli piogge sulla Calabria piaciuto il problema peggiore della notte a partire dalle Isole maggiori temperature in aumento nei valori minimi massimi stazionarie altrove previsioni a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa