Meteo Roma del 20-04-2020 ore 06:10

meteo nuovo aggiornamento meteo Un saluto da Roberta Frascarelli e dalla redazione oggi al nord nuvolosità irregolare in transito al mattino senza precipitazioni di rilievo associate deboli piogge dal pomeriggio sulle Alpi occidentali Diogene arrivo in serata sulla Liguria seguire anche Piemonte ed emilia-romagna al centro molte nubi sin dal primo mattino e deboli piogge associate tra Lazio e Abruzzo locali pioggia in Appennino al pomeriggio piogge diffuse dalla serata soprattutto in nottata al sud e sulle isole al mattino tempo instabile sulla Sardegna Campania e Molise con deboli piogge sparse bel tempo altrove deboli piogge dal pomeriggio sulla Sardegna e Molise asciutto altrove pioggia in estensione dalle temperature minime e massime in ulteriore aumento previsioni a cura del centro meteo italiano www.centrometeoitaliano.it meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa