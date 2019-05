Meteo Roma del 20-05-2019 ore 06:10

meteo venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino tempo instabile su tutti i settori con piogge o pioviggini scarse al pomeriggio ancora condizioni di tempo instabile su tutte le regioni con precipitazioni sparse in serata residui fenomeni sull’emilia-romagna sulle coste Venete e sulle Alpi Centrali asciutto altrove con Molteno bianche compatte al centro al mattino condizioni di generale instabilità con pioggia acquazzoni sia sul versante tirrenico che su quello Adriatico al pomeriggio maltempo tutte le regioni con precipitazioni intense anche a carattere di temporale in serata si rinnovano condizioni di tempo instabile Com’è il tempo sia sulle coste che sulle zone interne andiamo a vedere al sud dove Al mattino Ci saranno molte nuovi su tutte le regioni con possibili fenomeni sparsi al pomeriggio tempo instabile sia su settori peninsulare che su quel insulari con precipitazioni sparse su tutti i settori in serata ancora piogge sparse soprattutto su campagna Salento Calabrialocalmente a carattere di temporale piaciuto il problema con molte nubi le temperature minime saranno stabili allenamento massime in leggero aumento venti moderati o forti o dolci dentali Mari generalmente mossi o molto mossi le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa